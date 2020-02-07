Веселится как мальчишка: Орангутана, отправленного из Калининграда в Ростов-на-Дону, сняли на видео

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:02:08+03:00

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Орангутан Цезарь, которого еще в августе 2019 года отправили из Калининграда в зоопарк Ростова-на-Дону, стал любимцем публики. Он веселится как мальчишка и раскачивается в вольере на своих длинных руках.

Видео веселья, снятое в Ростове-на-Дону, выложили на страничке Калининградского зоопарка.

Цезарь живет в современном вольере, спроектированном и построенном по европейским стандартам. В его доме есть удобное гнездо, гамак, канаты для лазания и игрушки.

Самец орангутана Цезарь родился в 2010 году в Московском зоопарке. В июне 2016 года Цезарь с матерью по кличке Нона переехали в Калининградский зоопарк. В конце 2018 года у Ноны и самца по кличке Бенджамин (прибыл в Калининградский зоопарк в 2017 году из зоопарка г. Ольборг (Дания), скончался от некроза легких, осложненного онкологическим заболеванием, в 2019 году) родился еще один детеныш – самец Оле. Цезаря перевезли в Ростов-на-Дону летом 2019 года.

Калининградский зоопарк продолжит свое участие в программе по сохранению и размножению орангутана.

Орангутана, отправленного из Калининграда в Ростов-на-Дону, сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU