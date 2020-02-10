Площадки «Балтийской угольной компании» теперь под видеонаблюдением «Ростелекома»

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:13:24+03:00

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В январе «Ростелеком» завершил работы по подключению к услуге удаленного облачного видеонаблюдения и хранения видеозаписей «Видеокомфорт» двух площадок ООО «Балтийская угольная компания» в Калининградской области. Предприятие является одним из лидеров рынка поставок угля в Северо-Западном федеральном округе.

Под круглосуточным контролем видеокамер теперь находятся подразделения «Балтийской угольной компании» в Калининграде и Гурьевске. Для организации услуги технические специалисты «Ростелекома» проложили почти два километра волоконно-оптических линий связи, смонтировали 15 опор и установили на них 23 видеокамеры, подключили их к высокоскоростным каналам передачи данных.

Система позволяет осуществлять съемку в темноте, съемку со звуком (при выборе клиентом камер с микрофонами), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики, когда камеры могут фиксировать только определенные действия, например, движение, крик, пересечение линии.

Информация с камер хранится от 3 до 30 дней в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде. Такая схема позволяет поддерживать высокую безопасность видеопотока.

Услуга «Видеокомфорт» действует при скорости доступа в интернет не менее 512 Кбит/с в расчете на одну камеру. Техническую поддержку клиент получает 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Получить дополнительную информацию и заказать услугу можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 200 3000.

ИСТОЧНИК KP.RU