Калининградский фотограф опубликовал документальный фильм о лебедях, убитых охотниками

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:49:57+03:00

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Калининградский фотограф Денис Штейн презентовал документальный фильм о семье лебедей, которая погибла в результате человеческой жестокости. Птиц расстреляли неизвестные. Трогательный ролик автор выложил в Youtube, где фильм набирает просмотры.

«Этот документальный фильм рассказывает о жизни и трагической судьбе одной лебединой семьи в Калининградской области. Я снимал семью лебедей в течении всего года, с самых первых моментов ее образования и вместе мы прошли все этапы: от яйца, до почти взрослого лебедя, пока смерть не разлучила нас», - рассказывает автор.

Названием фильма послужил известный роман Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей», написанный в 1973 году.

«Человек считает себя царем природы, забывая о том, что на самом деле является сыном ее... Бережное отношение к природе, разумное использование ее ресурсов, к сожалению, является пустыми словами для многих людей. Для некоторой части человечества даже убийство ради забавы стало нормой поведения. В такие моменты человек перестает быть собой и становится хуже самого страшного и алчного зверя», - говорит фотограф.

Он напоминает, что лебедь-шипун это крупнейшая птица в Калининградской области и он не имеет естественных врагов.

«Лишь молодой или раненый лебедь, может стать добычей орлана-белохвоста… …Но эта красивая и грациозная птица, которую сам человек превратил в символ верности и любви, полностью беззащитна перед его же оружием», - говорит автор фильма.

Напомним, под Калининградом охотники ради забавы расстреляли семью лебедей. Случилось это осенью 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/759939" frameborder="0"></iframe> Фильм о расстрелянных лебедях.Денис ШТЕЙН

ИСТОЧНИК KP.RU