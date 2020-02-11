2020-02-11T12:49:59+03:00
Звезды

«Вы что там, офонарели?»: Евгений Гришковец раскритиковал «Оскар 2020»

По мнению писателя все главные призы получила примитивная и предсказуемая картина «Паразиты»
Александр КАТЕРУША
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Писатель Евгений Гришковец.Писатель Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША
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Писатель Евгений Гришковец, который недавно раскритиковал церемонию вручения премии «Золотой орел», на этот раз весьма резко высказался об американском «Оскаре 2020». Эмоциональную запись он оставил в своем интернет-дневнике.

«Так и хочется крикнуть туда, через океан, пресловутым киноакадемикам: «Вы что там, офонарели?!», - начинает свой пост драматург и отмечает, что «решение академиков этого года можно расценивать как маргинальное, и которое можно перевести с голливудского языка на человеческий только так: «Так не доставайся же ты никому!».

Напомним, кинокартина «Паразиты» (Южная Корея) завоевал «Оскар» как лучший фильм. Его сразу после выхода на экраны отмечали критики и зрители.

Тех, кому фильм понравился, Евгений Гришковец называет «псевдоинтеллектуалами и далекими от жизни любителями чего-то не для широких масс». Да и от самого фильма режиссера Пон Чжун Хо наш писатель, похоже не в восторге.

«Примитивная, искусственно сконструированная, весьма предсказуемая картина о том, что бедность и богатство одинаково плохи, не имела и не могла иметь большой зрительской любви и успешного проката, к чему в большей степени прислушивается «Оскар». Да, к тому же, это фильм совсем-совсем неамериканский, не сделанный в Америке, исполненный на корейском языке, чего американцы не любят… И на тебе – все главные «Оскары»! – пишет Евгений Гришковец. «Видимо, так нужно было из каких-то совсем не художественных и не кинематографических соображений. А соображения такие проще всего назвать идиотизмом».

Драматург возмущен и тем, почему «Оскар» не дали тарантиновскому «Однажды в Голливуде».

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Писатель и актер Евгений Гришковец раскритиковал «Золотого орла». Особенно драматурга расстроило то, что происходило сразу после церемонии. Все происходящее автор называет не иначе как безумием и суетой.

«Кто-то в толкучке просил меня с ним сфотографироваться, а кто-то в ту же самую секунду шептал мне на ухо мерзости….» (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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