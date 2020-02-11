Тевтонский замок Прейсиш-Эйлау опять не смогли продать

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:54:26+03:00

К участию в конкурсе был допущен только один участник

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Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау, расположенный в Багратионовске, снова не смогли продать. Информация об этом содержится на электронной площадке "РТС-Тендер".

Как сообщается, в аукционе приняли участие компании «Антерра» и «Лофт Эвент Холл», а также физлицо Константин Серебренников, при этом к участию в тендере был допущен только «Лофт Эвент Холл», которые внес необходимый залог. Однако конкурс признали несостоявшимся по причине того, что в нем был зарегистрирован только один участник.

ПрейсишЭйлау выставили на торги в декабре прошлого года. Начальная цена продажи составляла 6,3 млн рублей. В конкурсной документации отмечалось, что замок является объектом культурного наследия, поэтому новый собственник должен будет предусмотреть средства на проведение работ по сохранению памятника истории.

Напомним, летом 2018 года власти области пытались уже продать замок за 9,6 млн рублей, однако открытый конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU