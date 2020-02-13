Впервые на родине Э.Т.А. Гофмана инсценируют его новеллу

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:36:24+03:00

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6, 7 и 8 марта в калининградской драме – премьера. Над ироничным детективом «Тайна парижских бриллиантов» (12+) с труппой театра работает главный режиссер Санкт-петербургского театра им. Комиссаржевской Леонид Алимов. В основе спектакля - новелла Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времён Людовика XIV». Инсценировка Анны Бейнер.

Сюжет исторической повести считается предтечей детективного жанра в мировой литературе. Впервые в ней действует серийный убийца, а почтенная дама становится детективом. Спецслужбы не способны раскрыть убийства молодых людей, несущих драгоценные подарки своим любовницам… Это Париж времен «короля-солнца».

Чтобы перенести в 2020-й год события века 17-го, рассказанные Гофманом в начале 19-го, режиссер-постановщик использует шекспировский прием «театра в театре». По словам Леонида Алимова, спектакль будет «невероятно веселый, музыкальный, искрящийся, как шампанское, которое так любили французские короли!»

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ИСТОЧНИК KP.RU