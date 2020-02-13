До 2024 года в Калининградской области отремонтируют 900 километров дорог

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:06:18+03:00

Всего на эти цели будет направлено около 19 миллиардов рублей

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До 2024 года в Калининградской области приведут в нормативное состояние порядка 900 километров дорог. Об этом сообщил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия.

Масштабный ремонт пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего на эти цели будет направлено около 19 миллиардов рублей.

В этом году в рамках нацпроекта область получит на ремонт дорог 2,4 млрд рублей, в прошлом году в регионе отремонтировали 19 автодорог общей протяженностью 105,5 километров.

Как ранее писала «Комсомолка», накануне стартовал прием заявок на участие в аукционе на проведение работ по строительству второго въезда в Гурьевск. Новую дорогу за 313 млн рублей планируется построить к лету следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU