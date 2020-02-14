Экстремала из Зеленоградска вморозили в лед в Якутии, он выжил

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:39:18+03:00

Олега Резанова засыпали снегом, а затем залили водой. В этой мокрой ледяной массе он и пролежал больше 12 минут. Фото: Мария Васильева, ЯСИА, ysia.ru

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, известный рекордами и выживанием на морозе, провел очередное суровое испытание своего организма. Нашего земляка вморозили в снежно-ледяную массу в Якутске при температуре -35 градусов. Акцию, которую провели в пятницу 14 февраля, Олег посвятил своей жене Ирине. Об этом сообщает местный ресурс ysia.ru.

«Это посвящается моей супруге Ирине. Она мужественная женщина, не каждая сможет это выдержать», - цитирует Олега Резанова новостное агентство.

Сам он говорит, что чувствует себя хорошо.

В замороженной снежной массе Олег пробыл 12 минут 52 секунды. И это не случайно – в 1252 году был основан Кранц, а ныне Зеленоградск, в котором живет Олег с женой и 6 детьми.

Уже после испытания Олегу помогали идти спасатели МЧС.Фото: Мария Васильева, ЯСИА, ysia.ru

Акция проходила при температуре воздуха минус -35 °С. Интересно, что Олега покрыли снежной массой с головой. Спрашивается, как же ему удалось дышать?

- Я не знаю, как это удалось. Я отключился примерно через минуту. Очнулся, когда меня вытаскивали за голову, - сказал Олег "Комсомолке" после испытания.

Для обеспечения безопасности у места проведения мероприятия дежурили экстренные службы и врачи. Помощь спасателей понадобилась лишь когда Олега откапывали. Поддерживали его и по пути от места испытания до теплого помещения, где экстремал отогревался.

Старший научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Евгения Семенова отметила, что акция зеленоградского экстремала представляет научный интерес.

У себя на страничке в «ВКонтакте» Олег накануне рассказал, что специалисты взяли у него анализы и провели ряд исследований.

«Данные будут изучены и использованы в научных целях. В том числе в области омоложения и регенерации», - написал экстремал.

Напомним, предыдущее испытание прошло в Югре 19 января. Наш земляк погрузился в ванну с концентрированным раствором соли. По его словам на морозе такая жидкость действует на тело человека как кипяток. И действительно, в результате этих «купаний» Олег получил ожоги.

В планах у Олега и совсем отчаянный шаг – лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска. Прозвище - Повелитель холода. На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тысяч рублей.

После прыжка с парашютом в Якутии при -29 градусах принял решение о завершении карьеры рекордсмена, но от испытаний холодом отказываться не спешит.

ИСТОЧНИК KP.RU