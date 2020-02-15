2020-02-15T23:36:20+03:00
Происшествия

«Выхватил у убийцы оружие»: 17-летний парень стал свидетелем расстрела семейной пары в Калининграде

Молодой человек пытался помочь раненным
Сергей Богров
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17-летний молодой человек Кирилл.17-летний молодой человек Кирилл.Фото: Клопс.Ru
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Очевидцем расстрела семейной пары у Центрального рынка в Калининграде стал 17-летний молодой человек Кирилл. Он пытался спасти раненных. Об этом сообщает «Клопс».

По словам Кирилла, он проходил мимо и услышал выстрелы, а затем стрелявшего человека и его жертв.

Парень бросился на помощь, и увидел пострадавшую женщину.

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

«Оглядываюсь и вижу — у белой машины женщина сидит на корточках, у неё было ранено колено. Она просила о помощи меня, умоляла. Я хотел подойти и оказать ей первую медицинскую помощь, и когда решил было идти, услышал выстрел за спиной в воздух. И я побежал назад. Услышал ещё один выстрел. Оглянулся — женщина возле машины уже была мертва», — приводит «Клопс» слова очевидца.

Нападавший пытался свести счеты с жизнью. После того, как раздался очередной выстрел, парень выхватил у убийцы оружие и держал его под прицелом до прибытия сотрудников Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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