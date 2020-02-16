2020-02-16T16:54:43+03:00
Происшествия

Калининградские власти помогут родственникам семейной пары, расстрелянной у Центрального рынка

Бабушка сможет быстро оформить опекунство над внуком, оставшимся сиротой
Кирилл Алексеев
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..Фото: СОЦСЕТИ
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В субботу вечером на улице Баранова произошла трагедия: 63-летний Фазиль Бахрамов убил их охотничьего карабина двух человек - Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Их 13-летнему сыну Ростиславу, к счастью, удалось убежать.

Как рассказала детский омбудсмен Ирина Ткаченко, накануне к мальчику приехала бабушка из Черняховска, после выписки из детской областной больницы они поехали домой.

Слова омбудсмена подтвердила и министр социальной политики Анжелика Майстер:

- Семье пострадавшего в трагедии подростка будет оказана вся необходимая помощь. Уже завтра с ними начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над несовершеннолетним и назначении различных пособий. Кроме того, психолог будет работать с ребенком на постоянной основе, – отметила глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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