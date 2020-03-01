Калининградцы с помощью пирога собрали 57 тысяч на спасение старинного дома

1 Март 2020 2020-03-01T18:34:29+03:00

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Об этой истории мы подробно рассказывали вчера. На окраине Калининградской области, в поселке Краснолесье Нестеровского района, местные предприниматели решили спасти от разрушения старинное здание, крыша которого сгорела несколько лет назад. Поучаствовать решили сразу несколько семей Краснолесья. Наталия Добровольская-Заец призвала в «Фэйсбуке» всех покупать ее знаменитый луковый пирог, а вырученные средства пообещала потратить на ремонт здания. И задумка сработала!

- Луковый пирог собрал 57 тысяч рублей, и на эти деньги мы начнем покупать стройматериалы, для того чтобы перекрыть крышу, - сообщила Наталья. - Продажа пирогов луковых из Краснолесья для Краснолесья продолжается.

После ремонта в старом доме, которому больше 100 лет, появятся семейное кафе, фермерская лавка с продукцией местных производителей и общественное пространство для встреч и отдыха местных жителей. Всего нужно собрать 170 тысяч рублей, чтобы законсервировать здание, которое подверглось пожару и продолжает разрушаться.

ИСТОЧНИК KP.RU