Крупнейшие учения НАТО у границ Калининграда сорваны из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T18:50:02+03:00

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Пентагон приостановил переброску военнослужащих в Европу на учения НАТО "Защитник Европы 2020" (Defender-Europe 20), которые должны были состоятся этой весной на территории Польши, стран Прибалтики и некоторых других государств Европы. Об этом сообщило командование вооруженных сил США в Европе, добавив, что отменены не менее четырех смежных маневров.

"В ответ на текущую вспышку вируса COVID-19 и недавние указания министра обороны США мы изменили размер и масштабы учений, - говорится в официальном сообщении. - Все перемещения персонала и военной техники из США в Европу прекратились".

Ранее из учений Defender Europe 2020 вышла Германия.

В рамках крупнейших после окончания "холодной войны" учений американцы с февраля по апрель должны были перебросить в Европу около 20 тысяч военнослужащих с боевой техникой. Главная часть маневров должна была пройти в Польше, недалеко от границ Калининградской области. Американцы успели перебросить в Европу около 6 тысяч солдат и офицеров.

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В начале октября прошлого года Командование сухопутных войск армии США в Европе официально объявило, что с апреля по май 2020 года будет проведено учение DEFENDER-Europe 20 («Защитник Европы 20»). Это учение станет самым крупным развертыванием в Европе американских войск, базирующихся в континентальной части США, за последние почти 25 лет и третьим по масштабам военным учением на континенте с момента окончания «холодной войны». Всего в нем примет участие 37 тысяч американцев и их союзников (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU