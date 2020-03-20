2020-03-20T14:03:40+03:00
Происшествия

В Калининграде на ул. Портовой горела плавучая мастерская

Обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Калининграде 19 марта пожарные по тревоге выезжали на улицу Портовую. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в плавучей мастерской в трюме горела ветошь.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 21 человека и 4 единицы техники.

В Калининграде горела металлобаза, мужчину с ожогами экстренно госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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