В Калининграде на ул. Портовой горела плавучая мастерская
Обошлось без пострадавших
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Калининграде 19 марта пожарные по тревоге выезжали на улицу Портовую. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в плавучей мастерской в трюме горела ветошь.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 21 человека и 4 единицы техники.
В Калининграде горела металлобаза, мужчину с ожогами экстренно госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU