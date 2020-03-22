«Приобрел у серьезных ребят на Гелике» Мэр Янтарного отчитался о покупке медицинских масок для нужд муниципалитета
В воскресенье 22 марта мэр Янтарного Алексей Заливатский писал на своей странице в фейсбуке, как целую неделю пытался приобрести медицинские маски для своего муниципалитета (в том числе для полиции, поликлиники и пожарных). По его словам, он несколько раз столкнулся со спекулянтами и мошенниками, требовавшими аванс за партию масок.
Уже вечером Заливатский отчитался о приобретении необходимого количества у «серьезных парней».
- Всем спасибо, расходимся. Сила соцсетей существует, - написал он. - Маски медицинские сегодня приобрел. У серьезных ребят на Гелике. Стрелу забили у ФОКа в Светлогорске. Зато быстро, с сертификатом и без обмана.
Заметим, что проблема с масками не только в Янтарном, однако другие главы районов Калининградской области решать ее не спешат.
ИСТОЧНИК KP.RU