«Приобрел у серьезных ребят на Гелике» Мэр Янтарного отчитался о покупке медицинских масок для нужд муниципалитета

22 Март 2020 2020-03-22T18:50:09+03:00

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В воскресенье 22 марта мэр Янтарного Алексей Заливатский писал на своей странице в фейсбуке, как целую неделю пытался приобрести медицинские маски для своего муниципалитета (в том числе для полиции, поликлиники и пожарных). По его словам, он несколько раз столкнулся со спекулянтами и мошенниками, требовавшими аванс за партию масок.

Уже вечером Заливатский отчитался о приобретении необходимого количества у «серьезных парней».

- Всем спасибо, расходимся. Сила соцсетей существует, - написал он. - Маски медицинские сегодня приобрел. У серьезных ребят на Гелике. Стрелу забили у ФОКа в Светлогорске. Зато быстро, с сертификатом и без обмана.

Заметим, что проблема с масками не только в Янтарном, однако другие главы районов Калининградской области решать ее не спешат.

ИСТОЧНИК KP.RU