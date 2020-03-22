2020-03-22T18:50:09+03:00
Коронавирус Covid-19

«Приобрел у серьезных ребят на Гелике» Мэр Янтарного отчитался о покупке медицинских масок для нужд муниципалитета

Ранее Алексей Заливатский писал, что купить маски легально в Калининграде невозможно
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Автомобиль "поставщиков медицинских масок"Автомобиль "поставщиков медицинских масок"Фото: Алексей Заливатский
Изменить размер текста:

В воскресенье 22 марта мэр Янтарного Алексей Заливатский писал на своей странице в фейсбуке, как целую неделю пытался приобрести медицинские маски для своего муниципалитета (в том числе для полиции, поликлиники и пожарных). По его словам, он несколько раз столкнулся со спекулянтами и мошенниками, требовавшими аванс за партию масок.

Уже вечером Заливатский отчитался о приобретении необходимого количества у «серьезных парней».

- Всем спасибо, расходимся. Сила соцсетей существует, - написал он. - Маски медицинские сегодня приобрел. У серьезных ребят на Гелике. Стрелу забили у ФОКа в Светлогорске. Зато быстро, с сертификатом и без обмана.

Заметим, что проблема с масками не только в Янтарном, однако другие главы районов Калининградской области решать ее не спешат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке Яблоновка Озерского района начали разбирать последнюю достопримечательность
«Приобрел у серьезных ребят на Гелике» Мэр Янтарного отчитался о покупке медицинских масок для нужд муниципалитета
В Янтарном началась подготовка к пляжному сезону
В Калининградской области в воскресенье не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции
В Польше от коронавируса скончалась 37-летняя воспитательница детсада
«Вот такое драгдилерство» Мэр Янтарного рассказал о спекулянтах, скупивших медицинские маски в Калининграде
В Калининградской области обследовано на COVID-19 почти две тысячи человек
В субботу в Калининградской области перевернулись два микроавтобуса
В Калининграде появился грузовик с «лечебной» грязью от COVID-19
За двое суток калининградских пожарных 30 раз вызывали из-за палов сухой травы
Один из двух новых калининградцев, подхвативших коронававирус – 13 летний подросток
В Калининграде полиция вернула домой ушедшую гулять школьницу
Иностранным дальнобойщикам рекомендовали минимизировать контакты с калининградцами
Еще у двоих калининградцев обнаружен коронавирус
Под Калининградом накануне Дня Победы возьмут под охрану памятники
В Калининградской области резко похолодает
На дорогах Калининграда пострадали 8-летний мальчик и 28-летний мужчина
Под Калининградом уголовник ограбил 18-летнюю девушку
Состояние калининградцев, заразившихся коронавирусом, оценивается как стабильное
Калининградка дважды обворовала 78-летнего возлюбленного
Пьяный калининградец едва не задушил 13-летнюю дочь
Калининградец убил одного приятеля и едва не убил другого ножкой от табуретки
Поляки обеспокоились скорым появлением новой российской РЛС под Калининградом
Власти собирают информацию о калининградцах, которые не могут вернуться из-за закрытия границ
С 1 апреля в Калининградской области будут повышены социальные пенсии
На ул. Б. Хмельницкого в Калининграде сбили 8-летнего мальчика
Прокуратура потребовала защитить от разрушения водонапорную башню в пос. Корнево
В Калининграде пенсионерка задушила 83-летнюю соседку по дому
Калининградец пырнул ножом бывшего одноклассника за школьные обиды