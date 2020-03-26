2020-03-26T15:35:54+03:00
Общество

В Калининграде капитально отремонтируют дом у синагоги

Работы начнутся не раньше 2021 года
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде предстоит отремонтировать дом, который примыкает к Новой синагоге на ул. Октябрьской. Об этом сообщается на сайте регионального Фонда капремонта. Решение о выделении средств из областного бюджета на капремонт дома с учетом восстановления исторического облика принято губернатором Антоном Алихановым.

«До конца этого года будет выполнена разработка проектной документации, которая предусмотрит восстановление утраченных архитектурных элементов Строительно-монтажные работы пройдут в 2021 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фасад отремонтируют по историческим фотографиям.

Дом на Октябрьской, 3 в Калининграде возле синагоги был частично разрушен во время «Хрустальной ночи» в 1938 году. Сейчас здание является жилым домом, до второй Мировой войны в нем располагался сиротский приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградская полиция выявила 10 нарушителей режима самоизоляции
Калининградский перевозчик: На всех погранпереходах в Европе введен пограничный контроль
В Калининграде женщина сломала руки и ноги при падении на тротуаре на ул. Челнокова
В Калининграде протоколы за нарушение правил парковки будут составлять на штрафстоянке
Соучредитель сети "SPAR-Калининград": Пока у нас сохраняется нормальный транзит с Россией, пустых полок не будет
В Калининграде ограничили доступ в МФЦ на площади Победы
Калининградец избил до смерти оскорбившего его незнакомца
Аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание полетов
За неделю в Калининградской области выявили 37 нарушений правил рыболовства
В Калининградской области 33 инвестпроекта претендуют на льготные займы по 1%
В Калининградской области сгорело уже больше 170 га травы в полях
В Немане арестовали мужчину, который убил и расчленил знакомого
В поселке Нивенское под Багратионовском уложили первые 8 км нового водопровода
В Калининграде капитально отремонтируют дом у синагоги
В Литве 290 человек заразились коронавирусом
Калининградцам продлили транзит для возвращения домой через Литву
В Светлогорске от коронавируса начали обрабатывать канатную дорогу
В Калининграде за сутки взяли под наблюдение из-за коронавируса более 130 человек
В Калининграде военные построят модульный инфекционный центр
Двое калининградцев попались на краже одежды из магазина на Московском проспекте
В Балтийске на злостного алиментщика завели уголовное дело
В Черняховске по горячим следам задержали грабителя-рецидивиста
Стоп коронавирус: Евгений Гришковец порадовал поклонников новым образом