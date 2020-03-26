В Калининграде капитально отремонтируют дом у синагоги

26 Март 2020 2020-03-26T15:35:54+03:00

Работы начнутся не раньше 2021 года

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В Калининграде предстоит отремонтировать дом, который примыкает к Новой синагоге на ул. Октябрьской. Об этом сообщается на сайте регионального Фонда капремонта. Решение о выделении средств из областного бюджета на капремонт дома с учетом восстановления исторического облика принято губернатором Антоном Алихановым.

«До конца этого года будет выполнена разработка проектной документации, которая предусмотрит восстановление утраченных архитектурных элементов Строительно-монтажные работы пройдут в 2021 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фасад отремонтируют по историческим фотографиям.

Дом на Октябрьской, 3 в Калининграде возле синагоги был частично разрушен во время «Хрустальной ночи» в 1938 году. Сейчас здание является жилым домом, до второй Мировой войны в нем располагался сиротский приют.

ИСТОЧНИК KP.RU