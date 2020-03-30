2020-03-30T17:26:43+03:00
Общество

Инспекторы ГИБДД призвали калининградцев оставаться дома

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Калининградская Госавтоинспекция присоединилась к международной акции «Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас».

Автоинспекторы напомнили калининградцам, что у них тоже есть семьи, но они вынуждены ходить на работу и постоянно подвергаться риску заражения. Они попросили помочь друг другу, оставшись дома, чтобы сохранить жизни и здоровье близких.

Напомним, мировой флешмоб #StayHome (#Оставайсядома) инициировали врачи, затем его поддержали представители других профессий.

Как ранее сообщалось, со вторника, 31 марта, в Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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