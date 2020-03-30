Инспекторы ГИБДД призвали калининградцев оставаться дома
Калининградская Госавтоинспекция присоединилась к международной акции «Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас».
Автоинспекторы напомнили калининградцам, что у них тоже есть семьи, но они вынуждены ходить на работу и постоянно подвергаться риску заражения. Они попросили помочь друг другу, оставшись дома, чтобы сохранить жизни и здоровье близких.
Напомним, мировой флешмоб #StayHome (#Оставайсядома) инициировали врачи, затем его поддержали представители других профессий.
Как ранее сообщалось, со вторника, 31 марта, в Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU