Объем трафика сервиса Wink на Северо-Западе вырос на 25%

1 Апр 2020 2020-04-01T10:43:40+03:00

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Массовый переход на удаленную работу, повышенный спрос на дистанционное образование, интернет-торговлю и цифровые видеосервисы повлекли за собой увеличение нагрузок на каналы связи и мультимедийную платформу Wink от «Ростелеком». Как сообщили в калининградском филиале компании, только за последнюю неделю на 22% увеличился спрос на подключение высокоскоростного доступа в интернет, а объем трафика сервиса Wink (здесь можно смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы и многое другое) вырос на 25%.

- Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома, - подчеркнул вице-президент-директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антон Годовиков. - Все наши действия направлены на то, чтобы в сложных эпидемиологических обстоятельствах абоненты не беспокоились ни о чем другом, кроме своего здоровья и здоровья своих близких.

В настоящее время объекты связи «Ростелеком» функционируют в штатном режиме, сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями. Организованы дополнительные смены персонала. В большинстве служб усилен состав сменных специалистов. Кроме того, «Ростелеком» продолжает строительство, резервирование и модернизацию инфраструктуры для того, чтобы сеть была устойчива к пиковым нагрузкам и всегда имела необходимые ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU