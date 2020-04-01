В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет

1 Апр 2020 2020-04-01T11:39:50+03:00

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Во вторник появились первые случаи, когда полиция и Росгвардия штрафовали калининградцев за нарушение режима самоизоляции, вступившем в силу в Калининградской области с 31 марта. В частности, мужчину задержали и оштрафовали прямо на променаде в Балтийске. Позднее появились сообщения об аналогичных случаях в Калининграде.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса пояснили, что штрафу в настоящее время подвергаются лишь те граждане, которые нарушили двухнедельный режим самоизоляции, в который они попали после приезда из-за границы (или по каким-то другим причинам). Кроме того, административному взысканию подвергаются граждане, которые находятся в закрытых сейчас для посещения местах массового отдыха, как это случилось с жителем Балтийска.

- В остальных случаях полицейские ограничиваются предупреждением, - добавили в оперативном штабе. - Важно внятно объяснить сотруднику полиции цель своего нахождения на улице.

В настоящее время штраф составляет 500 рублей, однако в ближайшее время он будет увеличен в несколько раз. Соответствующие поправки уже приняла Госдума России.

ИСТОЧНИК KP.RU