2020-04-01T11:39:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет

Первые щтрафы в Калининградской области выписали во вторник
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник появились первые случаи, когда полиция и Росгвардия штрафовали калининградцев за нарушение режима самоизоляции, вступившем в силу в Калининградской области с 31 марта. В частности, мужчину задержали и оштрафовали прямо на променаде в Балтийске. Позднее появились сообщения об аналогичных случаях в Калининграде.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса пояснили, что штрафу в настоящее время подвергаются лишь те граждане, которые нарушили двухнедельный режим самоизоляции, в который они попали после приезда из-за границы (или по каким-то другим причинам). Кроме того, административному взысканию подвергаются граждане, которые находятся в закрытых сейчас для посещения местах массового отдыха, как это случилось с жителем Балтийска.

- В остальных случаях полицейские ограничиваются предупреждением, - добавили в оперативном штабе. - Важно внятно объяснить сотруднику полиции цель своего нахождения на улице.

В настоящее время штраф составляет 500 рублей, однако в ближайшее время он будет увеличен в несколько раз. Соответствующие поправки уже приняла Госдума России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтийске сгорели три евроконтейнера для твердых отходов
В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе
В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета
В Калининградской области вновь сократилось количество находящихся под меднаблюдением людей
В Калининграде в часы пик увеличили количество рейсовых автобусов
В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет
Очевидцы сообщают о смертельном ДТП в Гвардейском районе
В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса
Объем трафика сервиса Wink на Северо-Западе вырос на 25%
На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец расплачивался с помощью найденной кредитки
В Гурьевске ночью сгорел автомобиль «Жигули»
Алиханов: В Калининграде работодатели смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Фридландские ворота вошли в топ самых интересных музеев России