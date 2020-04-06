2020-04-06T19:56:46+03:00
Происшествия

В Калининградской области обрушилась кирха, построенная в начале XIX века

О том, что здание может развалиться, «Комсомолка» предупреждала еще в октябре прошлого года
Иван МАРКОВ
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Развалины кирхи в ПереваловоРазвалины кирхи в ПереваловоФото: Скриншот сайта
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В поселке Перевалово Правдинского района Калининградской области обрушилась кирха, построенная в 1808 году. О том, что аварийная кровля здания может обвалиться в любой момент, «Комсомолка» сообщала еще в конце октября прошлого года, однако ни местные, ни региональные власти на публикацию не отреагировали.

Еще в июне 2012 года, о проблемах со стропильной системой здания сообщал создатель сайта prussia39.ru Дмитрий Востриков. В публикации говорилось о прогнивших перекрытиях и начале разрушения черепицы (собственно, из-за этого на перекрытия и стены начала проникать вода).

- Часть стены, на которую лилась вода, рухнула, а повисшие в воздухе стропила сильно прогнулись, - писала «Комсомолка» осенью прошлого года. - Вероятно, эту зиму крыша здания уже не переживет, так как дополнительная нагрузка приведет к тому, что она полностью провалится.

Зиму здание пережило, но до конца весны дотянуть не смогло.

Известно, что деревянная капелла в Мульдшене (довоенное название поселка Перевалово – Ред.) существовала уже в XVI веке, в 1603 году на ее месте была построена фахверковая кирха. Каменная кирха, которую можно наблюдать сегодня, была возведена в 1808 году. Здание имеет форму черырехугольника с квадратной башней на западе. Стены башни были немного выше нефа. В кирхе был установлен орган.

В ходе боев во время Великой Отечественной войны кирха не пострадала, а в послевоенные годы использовалась в качестве складского помещения. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 кирха получила статус объекта культурного наследия местного значения.

В Калининградской области обрушилась кирха, построенная в начале XIX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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