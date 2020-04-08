Оперштаб: Коронавирус у калининградца выявили после прибытия в страну

8 Апр 2020 2020-04-08T11:21:23+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области был выявлен один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Заболевший выявлен в условиях домашней изоляции в связи с прибытием в страну. Он госпитализирован в инфекционный стационар. Контактные с заболевшим взяты под медицинское наблюдение, получили постановление о необходимости находится в режиме изоляции на дому, проходят обследования в соответствии с установленным порядком», - сообщили в оперштабе.

Сейчас в регионе зарегистрировано 49 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU