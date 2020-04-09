В оперштабе сообщили подробности по новым случаям заражения коронавирусом в Калининграде

9 Апр 2020 2020-04-09T11:22:02+03:00

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Три новых случая заболевания коронавирусом в Калининградской области выявлены у женщин. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Заболевание у двоих реализовалось по контакту, у одной - при обследовании по случаю заболевания пневмонией. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Контактные с заболевшим взяты под медицинское наблюдение. Им вручены постановления о необходимости находиться в режиме изоляции на дому, проходят обследование в соответствии с установленным порядком», - отметили в оперативном штабе.

Как ранее писала «Комсомолка», за минувшие сутки в регионе зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе выявлено 52 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU