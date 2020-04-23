В Калининграде дело врача-неонатолога Элины Сушкевич рассмотрит суд присяжных

23 Апр 2020 2020-04-23T18:20:38+03:00

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Обвиняемая в убийстве новорожденного врач-неонатолог Элина Сушкевич в четверг собрала онлайн-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Врач регионального перинатального центра Калининграда по-прежнему виновной себя не признает и обратилась к матери погибшего ребенка со словами: «Прошу искренне, чтобы она услышала эти слова, чтобы она ни на минуту не сомневалась в том, что для ее ребенка сделали все возможное».

- Впереди нас ждет сложный, очень непростой судебный процесс с участием присяжных заседателей, - сказал во время встречи адвокат Камиль Бабасов. - Выбрали именно эту форму судебного производства, не боясь рассказать об обстоятельствах дела честно и открыто. Мы бы хотели в судебном заседании убедить судей в невиновности подзащитной, в том, что она не убивала этого младенца.

Подробности встречи Элины Сушкевич с журналистами читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU