В Калининграде дело врача-неонатолога Элины Сушкевич рассмотрит суд присяжных
Обвиняемая в убийстве новорожденного врач-неонатолог Элина Сушкевич в четверг собрала онлайн-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов.
Врач регионального перинатального центра Калининграда по-прежнему виновной себя не признает и обратилась к матери погибшего ребенка со словами: «Прошу искренне, чтобы она услышала эти слова, чтобы она ни на минуту не сомневалась в том, что для ее ребенка сделали все возможное».
- Впереди нас ждет сложный, очень непростой судебный процесс с участием присяжных заседателей, - сказал во время встречи адвокат Камиль Бабасов. - Выбрали именно эту форму судебного производства, не боясь рассказать об обстоятельствах дела честно и открыто. Мы бы хотели в судебном заседании убедить судей в невиновности подзащитной, в том, что она не убивала этого младенца.
Подробности встречи Элины Сушкевич с журналистами читайте ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU