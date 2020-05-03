2020-05-03T14:08:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Калининградской области за сутки умер еще один пациент с коронавирусом, число летальных случаев выросло до девяти, сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, утром в воскресенье стало известно о смерти 52-летнего мужчины, у которого был диагностирован коронавирус. Сообщается, что у него была тяжелая форма онкологического заболевания. Подробностей о девятом умершем пока нет.

В регионе по состоянию на 3 мая обследовано 21 013 человек, из них выявлено 479 случаев заражения коронавирусом. 114 человек выздоровели, умерли 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Аэрофлот» будет продавать льготные авиабилеты по маршруту «Калининград-Москва» всем жителям России
В Калининграде заработала горячая линия уполномоченного по защите прав предпринимателей
Здание регионального правительства проверили силовики после звонка о минировании
В Калининграде предприниматель торговала контрафактными лекарствами
В Калининграде от коронавируса скончалась медсестра областной больницы
В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом
15 региональных молодежных проектов получили гранты Росмолодежи
В ДТП на ул. Невского в Калининграде пострадали два человека
В Светлом при пожаре пострадал человек
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса
Власти Янтарного отменили салюты, чтобы раздать деньги нуждающимся