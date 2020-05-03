В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области за сутки умер еще один пациент с коронавирусом, число летальных случаев выросло до девяти, сообщает региональный оперативный штаб.
Напомним, утром в воскресенье стало известно о смерти 52-летнего мужчины, у которого был диагностирован коронавирус. Сообщается, что у него была тяжелая форма онкологического заболевания. Подробностей о девятом умершем пока нет.
В регионе по состоянию на 3 мая обследовано 21 013 человек, из них выявлено 479 случаев заражения коронавирусом. 114 человек выздоровели, умерли 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU