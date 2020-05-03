В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T14:08:17+03:00

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В Калининградской области за сутки умер еще один пациент с коронавирусом, число летальных случаев выросло до девяти, сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, утром в воскресенье стало известно о смерти 52-летнего мужчины, у которого был диагностирован коронавирус. Сообщается, что у него была тяжелая форма онкологического заболевания. Подробностей о девятом умершем пока нет.

В регионе по состоянию на 3 мая обследовано 21 013 человек, из них выявлено 479 случаев заражения коронавирусом. 114 человек выздоровели, умерли 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU