В Калининграде от коронавируса скончалась медсестра областной больницы

3 Май 2020 2020-05-03T14:43:31+03:00

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В Калининграде от коронавируса скончалась медсестра областной клинической больницы. 65-летняя женщина стала девятой жертвой новой инфекции.

«Сегодня скончалась наша коллега – медицинская сестра Областной клинической больницы Надежда Александровна Дивак. Причиной стал коронавирус, и такая потеря - первая в наших рядах, что еще раз доказывает то, что COVID-19 не миф, не призрак, а реальная и, как мы видим, к сожалению, смертельная угроза», – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Надежда Дивак более 20 лет трудилась в отделении пульмонологии.

«Ее любили и уважали и коллеги, и пациенты. Одной из первой она бесстрашно пошла на оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус, выхаживала их, не считаясь ни с временем, ни с грозящей опасностью. Но, помогая другим, увы, не уберегла себя, и в этой битве болезнь оказалась сильнее. Больница потеряла замечательного бескорыстного человека, профессионала своего дела, наставницу молодежи, а ее семья – прекрасную жену, маму и бабушку», - добавили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU