За сутки в Калининградской области объявлено 42 случая заболевания коронавирусом
Общее число заболевших в регионе превысило 700 человек
Пока в Калининграде наблюдается активный прирост заболевания.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 42 новых случая
заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 713 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4674 (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 88 летальных случев. А выписано из станционаров по выздоровлению 2390 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU