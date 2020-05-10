За сутки в Калининградской области объявлено 42 случая заболевания коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T11:22:19+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 42 новых случая

заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 713 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4674 (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 88 летальных случев. А выписано из станционаров по выздоровлению 2390 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU