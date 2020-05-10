2020-05-10T11:19:56+03:00
Общество

В Калининграде за сутки коронавирус выявлен у 20 пациентов с пневмониями

В региональном оперштабе рассказали о новых случаях заражения инфекцией
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Калининградские медики устанавливают круг контактных с заболевшими.Калининградские медики устанавливают круг контактных с заболевшими.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня в Калининградской области обьявлены 42 случая заражения коронавирусной инфекции. А общее число заболевших возросло до 713.

- Среди новых случаев: 20 случаев пневмонии, 6 случаев - острой респираторной инфекции, - говорится в отчете регионального оперативного штаба. - Также при обследовании контактных лиц лабораторно выявлено 16 случаев бессимптомного течения инфекции.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования.

Всего на 10 мая в регионе обследовано на COVID-19 27 568 человек. Из них выявлено 713 случаев заражения (188 человек выздоровели), умерло 11, остаются под медицинским наблюдением 2129 человека, в том числе 110 в условиях обсерватора

ИСТОЧНИК KP.RU

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