У калининградцев коронавирус чаще протекает с клиническими проявлениями

10 Май 2020 2020-05-10T11:38:47+03:00

А среди заболевших женщин больше, чем мужчин

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области на своем официальном сайте впервые опубликовало расширенные эпидемиологические данные по коронавирусной инфекции.

- Показатели отображают количество заболевших, их пол, социальный статус, возраст, место инфицирования и форму течения заболевания, - рассказали в ведомстве. - Позднее в раздел будет добавлены данные по ситуации в муниципалитетах и о проведенных тестах.

По данным, опубликованным 9 мая, среди заболевших женщин больше чем мужчин (402 и 269 случаев, соответственно), течение коронавируса чаще протекает с клиническими проявлениями, чем бессимптомно (353 и 318, соответственно), Среди социальных групп больше всего заболевание фиксируется у работающих жителей региона (285 заражений), а меньше всего – у учащихся (39 случаев).

В Роспотребнадзоре заявили, что информацию будут обновлять в ежедневном и еженедельном режиме.

Добавим, за минувшие сутки в Калининградской области выявлено 42 случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 713 случаев инфицирования.

ИСТОЧНИК KP.RU