2020-05-10T12:39:01+03:00
Общество

В Калининграде в филиале военно-морской академии состоялся 57-й выпуск лейтенантов

Молодых офицеров поздравил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининграде прошел 57-й выпуск лейтенантов ВМФ России.В Калининграде прошел 57-й выпуск лейтенантов ВМФ России.Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде в филиале военно-морской академии прошла торжественная церемония выпуска офицеров ВМФ России. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы западного военного округа по Балтийскому флоту.

- В этом году на корабли, подводные лодки и в части ВМФ России отправятся более 150 лейтенантов, 16 из которых – девушки, - говорится в сообщении. - Десять выпускников окончили вуз с золотой медалью, 23 - получили дипломы с отличием. Среди выпускников каждый третий – продолжатель военных династий.

Среди особенностей выпуска-2020: десять лейтенантов получили свидетельства о профессиональной переподготовке «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций», два лейтенанта имеют звание «Мастер спорта», 34 – кандидаты в мастера спорта, 61 выпускник имеет первый спортивный разряд.

Молодых офицеров во время торжественного митинга напутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, который вручил офицерские погоны и кортики именно 33 молодым офицерам, кто окончил калининградский филиал с золотыми медалями и дипломами с отличием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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