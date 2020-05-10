2020-05-10T13:18:22+03:00
Общество

В Южном парке Калининграда высадили ольху-«аристократку»

Изящество дереву придает особая форма листьев
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Необычную ольху посадили у Восточного пруда в Южном парке.Необычную ольху посадили у Восточного пруда в Южном парке.Фото: СОЦСЕТИ
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Муниципальное предприятие «Дирекция ландшафтных парков» в Калининграде на странице в «Фейсбук» сообщает, что в Южном парке посажены три черные ольхи. - В отличие от ольхи с округлыми листьями, что растет по берегам болот и озер нашей области, этот подвид имеет тонкие разрезные листья, что придает деревьям изящный аристократичный вид, - отметили в дирекции и пообещали, что красоту породы горожане смогут оценить ближайшей осенью.

Молодые деревья посадили у воды, на берегах Восточного пруда. В дирекции выразили надежду, «что деревья приживутся, и у горожан будет еще один повод посещать парк Южный, чтобы посмотреть на редкие для нашей области экземпляры».

Добавим, в Калининграде накануне Дня Победы высажено 75 кленов и кустарников (сирень, барбарис, ива, чубушник, калина) на Сельме и у Нижнего пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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