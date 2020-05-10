Под Калининградом из-за пьяного водителя детали ограждения ранили пешехода
В поселке Васильково Гурьевского района водитель BMW, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, протаранил ограду и выехал на тротуар. В результате «маневра» пострадала 53-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Авария произошла около шести вечера 9 мая на шестом километре трассы «Калининград-Полесск». Автомобиль двигался со стороны Калининграда, выехал на тротуар после наезда на бордюрный камень.
По данным полиции, 40-летний водитель ранее был лишен прав.
Пострадавшая с травмами, полученными из-за разлетевшихся деталей ограды, госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU