Под Калининградом из-за пьяного водителя детали ограждения ранили пешехода

10 Май 2020 2020-05-10T14:24:14+03:00

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В поселке Васильково Гурьевского района водитель BMW, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, протаранил ограду и выехал на тротуар. В результате «маневра» пострадала 53-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Авария произошла около шести вечера 9 мая на шестом километре трассы «Калининград-Полесск». Автомобиль двигался со стороны Калининграда, выехал на тротуар после наезда на бордюрный камень.

По данным полиции, 40-летний водитель ранее был лишен прав.

Пострадавшая с травмами, полученными из-за разлетевшихся деталей ограды, госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU