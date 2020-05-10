2020-05-10T14:57:26+03:00
Общество

Ординаторы мединститута БФУ имени Канта работают с зараженными коронавирусом пациентами

Девять начинающих врачей на период пандемии трудоустроены в «инфекционку» и ЦГКБ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Степан Бойко в защитном костюме. К работе готов!Степан Бойко в защитном костюме. К работе готов!Фото: БФУ им. И. Канта
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39 ординаторов медицинского института БФУ имени Канта работают в лечебных учреждениях Калининграда, в том числе в отделениях красной зоны. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

- Тридцать ординаторов трудятся в поликлиниках врачами-терапевтами и врачами скорой помощи, - говорится в сообщении. – Девять человек на период пандемии трудоустроены в инфекционную больницу региона и Центральную городскую клиническую больницу врачами-стажерами и ведут больных с подтвержденной COVID-инфекцией с легким и средней тяжести течением. Ординаторы проводят обследование таких больных, наблюдают за состоянием здоровья, определяют уровень кислорода в крови, назначают лечение согласно рекомендациям.

В вузе отмечают, что еще 22 ординатора помогают в больницах города как волонтеры.

По признанию Степана Бойко, ординатора 2 курса «Анастезиология-реаниматология» мединститута, «совесть не позволяет оставаться в стороне».

- Да, сейчас врачам трудно по нескольким причинам, - говорит Степан. - Много пациентов с сопутствующими заболеваниями, что очень осложняет лечение. Поэтому очень внимательно относимся к назначению оптимальной терапии, оценивая риски.

Степан Бойко работает в Центральной городской клинической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ординаторы мединститута БФУ имени Канта работают с зараженными коронавирусом пациентами
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