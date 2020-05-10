Ординаторы мединститута БФУ имени Канта работают с зараженными коронавирусом пациентами
39 ординаторов медицинского института БФУ имени Канта работают в лечебных учреждениях Калининграда, в том числе в отделениях красной зоны. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.
- Тридцать ординаторов трудятся в поликлиниках врачами-терапевтами и врачами скорой помощи, - говорится в сообщении. – Девять человек на период пандемии трудоустроены в инфекционную больницу региона и Центральную городскую клиническую больницу врачами-стажерами и ведут больных с подтвержденной COVID-инфекцией с легким и средней тяжести течением. Ординаторы проводят обследование таких больных, наблюдают за состоянием здоровья, определяют уровень кислорода в крови, назначают лечение согласно рекомендациям.
В вузе отмечают, что еще 22 ординатора помогают в больницах города как волонтеры.
По признанию Степана Бойко, ординатора 2 курса «Анастезиология-реаниматология» мединститута, «совесть не позволяет оставаться в стороне».
- Да, сейчас врачам трудно по нескольким причинам, - говорит Степан. - Много пациентов с сопутствующими заболеваниями, что очень осложняет лечение. Поэтому очень внимательно относимся к назначению оптимальной терапии, оценивая риски.
Степан Бойко работает в Центральной городской клинической больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU