На предстоящей неделе в Калининграде первые котельные «уйдут» на профилактику
Первые плановые остановки теплостанции и малых котельных в Калининграде произойдут с 13 по 26 мая. Речь идет о РТС «Цепрусс», а также о котельных на улицах: Земнухова, 6, Емельянова, 47, Емельянова, 92 (88), Емельянова 300 а.
Жителям этих микрорайонов не позавидуешь. Из крана будет идти только холодная вода, да и погода вряд ли побалует теплом. Пока обещания синоптиков весьма скромны – дневные температуры не превысят двенадцати градусов.
Полностью познакомиться с графиком приостановки работы тепловых станций и малых котельных можно на сайте администрации Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU