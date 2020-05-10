2020-05-10T17:12:37+03:00
Общество

На предстоящей неделе в Калининграде первые котельные «уйдут» на профилактику

Жители нескольких микрорайонов останутся без горячей воды на две недели
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Первые плановые остановки теплостанции и малых котельных в Калининграде произойдут с 13 по 26 мая. Речь идет о РТС «Цепрусс», а также о котельных на улицах: Земнухова, 6, Емельянова, 47, Емельянова, 92 (88), Емельянова 300 а.

Жителям этих микрорайонов не позавидуешь. Из крана будет идти только холодная вода, да и погода вряд ли побалует теплом. Пока обещания синоптиков весьма скромны – дневные температуры не превысят двенадцати градусов.

Полностью познакомиться с графиком приостановки работы тепловых станций и малых котельных можно на сайте администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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