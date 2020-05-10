2020-05-10T17:48:48+03:00
Общество

12 мая в детских садах Калининграда дежурные группы примут 1300 дошкольников

В региональном минобре рассказали о правилах приема детей
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
В Калининграде с 12 мая в детских садах заработают 108 дежурных групп.В Калининграде с 12 мая в детских садах заработают 108 дежурных групп.Фото: Эдуард Молчанов
Изменить размер текста:

По решению регионального оперативного штаба по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции, с 12 мая в детских садах на территории области будут открыты более 300 дополнительных групп для детей, чьи родители выходят на работу. На территории Калининграда 108 дежурных групп будут готовы принять порядка 1300 дошкольников. Законные представители должны предоставить справки с места работы для зачисления ребенка в такие группы.

В региональном минобре подчеркивают: детей в сады могут приводить только законные представители, родителям необходимо быть в масках, желательно использовать свои шариковые или гелевые ручки при заполнении анкет о наличии контактов и заболеваний.

- Совместно с медицинскими работниками поликлиник региона будет организован входной осмотр поступающх детей с выдачей справок, - отметили в минобре.

В каждой группе смогут находиться не более 12 дошколят. Дети будут больше гулять, у них отменены дополнительные занятия. В течение дня специалисты будут несколько раз измерять температуру у детей и их сопровождающих.

В случае заноса коронавируса детский сад закроется на карантинные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Профессор из Литвы рассказал, как проверить качество медицинской маски
На строительство начальной школы под Калининградом власти выделят более 308 миллионов рублей
12 мая в детских садах Калининграда дежурные группы примут 1300 дошкольников
На предстоящей неделе в Калининграде первые котельные «уйдут» на профилактику
Ординаторы мединститута БФУ имени Канта работают с зараженными коронавирусом пациентами
Под Калининградом из-за пьяного водителя детали ограждения ранили пешехода
В Южном парке Калининграда высадили ольху-«аристократку»
В Калининграде в филиале военно-морской академии состоялся 57-й выпуск лейтенантов
У калининградцев коронавирус чаще протекает с клиническими проявлениями
В Калининграде за сутки коронавирус выявлен у 20 пациентов с пневмониями
За сутки в Калининградской области объявлено 42 случая заболевания коронавирусом
Воздушный парад, концерт для ветеранов, 30 залпов салюта: как Калининград отметил День Победы
Ночевал на чердаке: в Калининграде нашли пропавшего три дня назад школьника
Несмотря на запреты, калининградцы в День Победы несут цветы к братским могилам
Музей Мирового океана представил выставочный проект, посвященный ледоколу «Красин»
В Калининграде в этом году высадят больше 100 деревьев
На окнах библиотеки в Калининграде разместили более 200 портретов героев Великой Отечественной войны