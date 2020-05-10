12 мая в детских садах Калининграда дежурные группы примут 1300 дошкольников

10 Май 2020 2020-05-10T17:48:48+03:00

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По решению регионального оперативного штаба по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции, с 12 мая в детских садах на территории области будут открыты более 300 дополнительных групп для детей, чьи родители выходят на работу. На территории Калининграда 108 дежурных групп будут готовы принять порядка 1300 дошкольников. Законные представители должны предоставить справки с места работы для зачисления ребенка в такие группы.

В региональном минобре подчеркивают: детей в сады могут приводить только законные представители, родителям необходимо быть в масках, желательно использовать свои шариковые или гелевые ручки при заполнении анкет о наличии контактов и заболеваний.

- Совместно с медицинскими работниками поликлиник региона будет организован входной осмотр поступающх детей с выдачей справок, - отметили в минобре.

В каждой группе смогут находиться не более 12 дошколят. Дети будут больше гулять, у них отменены дополнительные занятия. В течение дня специалисты будут несколько раз измерять температуру у детей и их сопровождающих.

В случае заноса коронавируса детский сад закроется на карантинные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU