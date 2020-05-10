Профессор из Литвы рассказал, как проверить качество медицинской маски
Профессор кафедры технологий в сфере окружающей среды Каунасского технологического университета Дайнюс Мартузявичюс в интервью изданию «Delfi.ru» предложил провести несложный эксперимент для проверки качества медицинской маски.
- Надо проверить, не дырявая ли она, тянутся ли резинки, - обратил внимание профессор. - Медицинская маска должна быть настолько плотной, чтобы мы не могли задуть свечу, находясь в ней. Это не клиническое доказательство, а проверка качества, прочности.
Кроме этого, по мнению профессора, маску нужно надевать на чистое лицо. В этой связи бороды в период пандемии – не лучший атрибут стиля.
ИСТОЧНИК KP.RU