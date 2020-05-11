Карантин для прилетающих в Калининград жителей "большой" России продлили до конца мая

11 Май 2020 2020-05-11T01:23:01+03:00

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Режим двухнедельной самоизоляции для всех прилетающих в калининградский аэропорт "Храброво имени Елизаветы Петровны" будет действовать до 31 мая включительно. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в инстаграме.

Режим был введен 20 апреля и должен был завершиться 17 мая, однако ситуация с распространением коронавируса как в Калининградской области, так и в России в целом заставила продлить ограничения. Так, в последние сутки общее число заболевших превысило отметку в 700 человек.

Пассажиры, прилетевшие из Москвы, Санкт-Петербурга или других городов в Калининград, должны будут в течение двух недель находиться на карантине в собственной квартире (если таковая имеется в регионе), либо в обсерваторе.

- Эти люди (прилетевшие в Калининград) будут помещаться в режим самоизоляции на дому, а если у них нет возможности самоизолироваться, они будут помещаться в обсерватор. В случае ухудшения их здоровья они должны будут обращаться в медицинские организации, к ним будут приезжать люди и брать анализ, как это происходит и происходило раньше, - пояснял в свое время Антон Алиханов.

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ИСТОЧНИК KP.RU