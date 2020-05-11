МЧС: в ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки и снег

11 Май 2020 2020-05-11T14:13:37+03:00

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Главное управление МЧС России по Калининградской области выступило с предупреждением о том, что на регион надвигается фронт плохой погоды.

- Ночью и утром 11-12 мая 2020 года местами ожидаются заморозки 0… минус 2°С, временами осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами сильные, - сообщили в ГУ МЧС со ссылкой на Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС предупредили, что во вторник не рекомендуется планировать отдых и работу на даче или приусадебном участке, обогревать жилище с помощью газовых горелок, а также перегружать электрические сети.

Берегите себя!

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ИСТОЧНИК KP.RU