В Калининграде полиция c 12 мая будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
С 12 мая в Калининградской области вводится обязательный масочный режим. Его соблюдение будут контролировать сотрудники полиции, сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
«Напоминаем, что в соответствии с постановлением регионального правительства посетители магазинов, государственных организаций, а также пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию полтора метра друг от друга». – заявили в оперштабе.
При поездке на поездах, в автобусах, трамваях и троллейбусах, в случае отсутствия на пассажирах масок, нарушители будут привлекаться к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.
«Составленные полицейскими протоколы будут направляться в районные суды для принятия решений. Напоминаем, что максимальный штраф по указанной статье для физических лиц – 30 тысяч рублей», - добавили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU