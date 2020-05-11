В Калининграде полиция c 12 мая будет жестко контролировать соблюдение масочного режима

11 Май 2020 2020-05-11T19:10:28+03:00

Штраф за отсутствие маски может составить до 30 тысяч рублей

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С 12 мая в Калининградской области вводится обязательный масочный режим. Его соблюдение будут контролировать сотрудники полиции, сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

«Напоминаем, что в соответствии с постановлением регионального правительства посетители магазинов, государственных организаций, а также пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию полтора метра друг от друга». – заявили в оперштабе.

При поездке на поездах, в автобусах, трамваях и троллейбусах, в случае отсутствия на пассажирах масок, нарушители будут привлекаться к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

«Составленные полицейскими протоколы будут направляться в районные суды для принятия решений. Напоминаем, что максимальный штраф по указанной статье для физических лиц – 30 тысяч рублей», - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU