2020-05-12T14:39:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, будут ли пускать после 12 мая в Светлогорск, Зеленоградск и другие морские курорты

В оперативном штабе разъяснили новые правила
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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С 12 мая в Калининградской области частично отменен режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Открылись торговые центры, МФЦ, парикмахерские и салоны красоты. На улице можно появляться без специальной справки, однако в помещениях и общественном транспорте необходимо надевать медицинскую маску. Рекомендуется носить ее и на улице.

Однако ряд ограничений остается. По-прежнему не работают кафе и рестораны, не проводятся массовые мероприятия, закрыты парки. Что касается городов-курортов на морском побережье, то, как сообщили в рперативном штабе по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции, в будние дни въезд в Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск не ограничен. Но в выходные будет действовать прежний режим: на въезде в город будут стоять посты ГИБДД и разворачивать обратно лиц, не имеющих местной прописки или недвижимости в курортном городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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