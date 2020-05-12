2020-05-12T17:13:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградцы соболезнуют семье реаниматолога, скончавшейся в больнице предположительно от коронавируса

Друзья погибшей сообщают, что врач была полна оптимизма в борьбе с коварной болезнью
Надежда Ржевская
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Светлана Соловьева.Светлана Соловьева.Фото: Facebook
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Сегодня медицинское сообщество Калининграда постигло большое горе. Из жизни скоропостижно ушла Светлана Соловьева, врач-анестезиолог- реаниматолог высшей квалификационной категории областной клинической больницы Калининграда. Об этом написали друзья врача в Фейсбуке. Причиной смерти Светланы Соловьевой предположительно стала коронавирусная инфекция нового типа.

- Месяц назад Светлане Георгиевне исполнилось всего 65 лет, - говорится в сообщении. - Всю свою жизнь она отдала делу служения медицине на самом сложном ее участке- в отделении анестезиологии и реанимации областной клинической больницы, а в последние годы - в блоке интенсивной терапии и реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Ее заботливыми руками спасены тысячи человеческих жизней. Высококлассный специалист анестезиолог- реаниматолог, прекрасный друг, товарищ, коллега, заботливая мама и бабушка. Она осталась верна своей профессии до последних дней, оставшись работать в обсервации в первой группе в областной больнице.

- Коварная болезнь не щадит никого, и медицинских работников - в первую очередь, - написал один из ее друзей. - Не верится... 8 мая разговаривал с ней, она была полна оптимизма в борьбе с болезнью. Очень горько...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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