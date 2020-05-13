«Вытащила с того света 20-летнего парня»: в минздраве рассказали о погибшей от коронавируса враче Светлане Соловьевой

13 Май 2020 2020-05-13T01:19:23+03:00

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В министерстве здравоохранения Калининградской области подтвердили информацию о том, что врач-анестезиолог-реаниматолог Калининградской областной клинической больницы Светлана Соловьева скончалась от коронавирусной инфекции. Светлане Георгиевне было 65 лет. Это вторая смерть медика от коронавируса в нашем регионе, ранее умерла 65-летняя медсестра областной больницы Надежда Дивак.

Как отмечается в сообщении минздрава, Светлана Соловьева окончила Ташкентский государственный медицинский институт. Отдала профессии более сорока лет, из которых почти 32 года Светлана Георгиевна трудилась в Калининградской областной клинической больнице. Последняя должность - врач блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии отделения неврологии для больных с ОНМК.

Коллеги отмечают высокий профессионализм медика, компетентность чуткость и внимательность к коллегам и пациентам.

- За годы работы врач высшей квалификационной категории, она спасла тысячи жизней, многих буквально подняла на ноги, - отметили в минздраве. - В 2018 году в составе реанимационной бригады Светлана Георгиевна была отмечена грамотой регионального минздрава за то, что в течение двух месяцев скрупулезно выхаживала 20-летнего парня, пострадавшего в тяжелейшем ДТП, и в итоге ее стараниями он пошел на поправку.

Министерство здравоохранения выражает соболезнования родным и близким покойной.

Напомним, в конце апреля в Калининградской областной клинической больнице был выявлен мощный очаг коронавируса. Тогда заболели более 100 человек - и врачей, и пациентов. Несколько отделений закрыли на карантин.

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Шума наделало последнее заявление министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко о 350 медиках, отказавшихся работать с коронавирусной инфекцией. Общество раскололось: одни принялись стыдить врачей и медсестер за антигуманный поступок, другие – призывают не унижать людей в белых халатах, мол, у каждого отказавшегося есть на то веская причина. «Комсомолка» попросила калининградских врачей, кто сегодня работает с ковидом, объяснить столь нетипичное поведение коллег и прокомментировать заявление министра (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU