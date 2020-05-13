2020-05-13T10:12:46+03:00
Общество

Старшеклассники Калининграда могут сами подключиться к Tele2

Компания предоставила подросткам возможность зарегистрироваться в сети без участия родителей
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У старшеклассников появилась возможность самостоятельно выбрать любимого оператора и заключить договор на свое имя. Tele2 запустила возможность свободного подключения к сети для школьников 14-17 лет. Благодаря новой опции старшеклассникам не нужно предъявлять заявление от родителей - SIM-карту они могут зарегистрировать на свое имя.

Осознавая всю ответственность, оператор изменил несколько важных технических настроек: ребятам будет ограничен доступ к услугам отложенного платежа, сервисам мобильной коммерции, выпуску банковской карты Tele2 и ряду информационно-развлекательных сервисов, включая контент 18+. Ограничения автоматически снимаются при достижении 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего.

- Мы одними из первых на рынке открыли для юных клиентов возможность подключения к нашей сети от 14 лет, - подчеркивает директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. - Человек, получивший паспорт, достаточно зрел для того, чтобы самостоятельно заключить договор с оператором и полноценно пользоваться большинством мобильных сервисов. Возможность сделать это без участия родителей упрощает процесс подключения, позволяет почувствовать взрослую ответственность и сделать личный выбор в пользу оператора, который нравится именно тебе.

Отметим, что согласно исследованию компании KPMG, услуги Tele2 наиболее привлекательны для поколения Z – молодых людей, родившихся и выросших в эпоху активного развития цифровых технологий. Они особенно высоко оценили Tele2 по всем критериям исследования, в числе которых индивидуальный подход, забота о потребителе, соответствие ожиданиям, добросовестность, скорость и эффективность, решение проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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