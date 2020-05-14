Алиханов назвал главную причину, зачем на улице нужно носить маски

14 Май 2020 2020-05-14T12:48:21+03:00

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В среду, 13 мая, в Калининградской области был ужесточен масочный режим. Если раньше медицинская маска нужна была только при посещении магазинов, парикмахерских, прочих публичных мест, а также общественного транспорта, то теперь индивидуальное средство защиты нужно надевать при выходе на улицу.

Это решение вызвало шквал критики. Дошло до того, что властям предлагали даже обязать владельцев собак надевать маски на своих питомцев. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на волну критики на своей страничке в Инстаграме. По его словам, решение взялось не из воздуха, а является следствием рекомендации Главного санитарного врача региона Елены Бабуры.

"Это требование Главного санитарного врача региона, - пояснил Антон Алиханов. - Много бессимптомных больных, которые считают нормальным общаться на улице с другими людьми без маски, что создает риски заражения. Поэтому появилось требование носить маску всем, в том числе на улице...

По мнению губернатора, "весь вопрос в контактах".

"Даже на улице, а это легко увидеть каждый день в городе, постоянно контактируем друг с другом, - пояснил глава области. - Люди инфицированы, бессимптомные, говорят с другими и заражают, даже не подозревая об этом".

Напомним, по данным на 14 мая в Калининградской области зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны из больницы 30 человек, один пациент скончался. Общее число зараженных COVID-19 составило 848 человек.

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На улице, в помещениях, в автобусах: в Калининградской области усилили масочный режим

В Калининградской области усилили масочный режим. Решение об этом принял оперативный штаб по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в среду, 13 мая.

«Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг гражданам, пренебрегающим этими правилами. Также все обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять по требованию должностных лиц», - заявили в оперштабе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU