2020-05-14T12:48:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов назвал главную причину, зачем на улице нужно носить маски

В среду в Калининградской области был ужесточен масочный режим
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В среду, 13 мая, в Калининградской области был ужесточен масочный режим. Если раньше медицинская маска нужна была только при посещении магазинов, парикмахерских, прочих публичных мест, а также общественного транспорта, то теперь индивидуальное средство защиты нужно надевать при выходе на улицу.

Это решение вызвало шквал критики. Дошло до того, что властям предлагали даже обязать владельцев собак надевать маски на своих питомцев. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на волну критики на своей страничке в Инстаграме. По его словам, решение взялось не из воздуха, а является следствием рекомендации Главного санитарного врача региона Елены Бабуры.

"Это требование Главного санитарного врача региона, - пояснил Антон Алиханов. - Много бессимптомных больных, которые считают нормальным общаться на улице с другими людьми без маски, что создает риски заражения. Поэтому появилось требование носить маску всем, в том числе на улице...

По мнению губернатора, "весь вопрос в контактах".

"Даже на улице, а это легко увидеть каждый день в городе, постоянно контактируем друг с другом, - пояснил глава области. - Люди инфицированы, бессимптомные, говорят с другими и заражают, даже не подозревая об этом".

Напомним, по данным на 14 мая в Калининградской области зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны из больницы 30 человек, один пациент скончался. Общее число зараженных COVID-19 составило 848 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице, в помещениях, в автобусах: в Калининградской области усилили масочный режим

В Калининградской области усилили масочный режим. Решение об этом принял оперативный штаб по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в среду, 13 мая.

«Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг гражданам, пренебрегающим этими правилами. Также все обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять по требованию должностных лиц», - заявили в оперштабе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За 4 месяца в Калининграде построили 213 жилых домов
Калининградцам предложили выбрать, каким цветом покрасить фигуру кота в Железнодорожном
В Калининграде заработала горячая линия по стимулирующим выплатам для медиков
В Калининграде увеличивают количество общественного транспорта
В Зеленоградске полицейские раскрыли поджог автомобиля
В Калининграде на фасаде многоэтажки появится огромный портрет врача
Оперштаб: Каждый третий новый случай коронавируса в Калининграде протекал бессимптомно
В Калининградской области умер 13-й пациент с коронавирусом
Алиханов назвал главную причину, зачем на улице нужно носить маски
В Калининграде за сутки выписали 30 человек, переболевших коронавирусом
В Зеленоградске на побережье установят 20 пляжных корзин
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
В Калининградской области выявили 36 новых случаев коронавируса
В Светлом двое мужчин за день ограбили два магазина
Стало известно, в какие часы будет работать светомузыкальный фонтан в Биржевом сквере в Калининграде
Калининградца избили на парковке после дорожного конфликта
Библиотеку Фридрихсбургских ворот в Калининграде пополнили более 1000 уникальных книг
Неработающим воспитателям калининградских детсадов сохранят зарплаты
В Калининграде уничтожат партию контрафактных столовых приборов из Китая
В Калининградской области высадили картофель более чем на половине площадей
В Калининграде мама с полуторагодовалым сыном провалились в открытый люк
Калининградка облила кипятком соседку по общежитию
В Калининграде ожидаются заморозки две ночи подряд
Житель Гусева врезался в дерево на угнанном квадроцикле
Калининградец за полдня потратил с украденной банковской карты 400 тысяч рублей
Назначен новый начальник регионального управления Службы судебных приставов
Мэрия Калининграда: На ремонтируемом участке ул. Гагарина уже уложили нижние слои сфальтобетона