«МегаФон» предложил эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр

14 Май 2020 2020-05-14T16:15:29+03:00

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«МегаФон» запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала «МегаФон Игры» теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

На портале «МегаФон Игры» появились наборы современного оружия и снаряжения для игр CrossFire (16+) и Warface (12+). Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса МегаФона. Поклонники игры ArcheAge (12+) смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счёта мобильного телефона.

- Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала МегаФон Игры увеличилась в 2,5 раза, - отмечает Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс. - Партнерство с MY.GAMES – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам.

- Мы очень рады тому, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом, — прокомментировал новость Василий Магурян, CEO MY.GAMES. - Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи.

Портал МегаФон Игры предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo (16+), Overwatch (12+), World of Warcraft (12+) и другие.

Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса облачного гейминга Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2 (18+), Counter Strike (18+), PUBG (18+), Witcher 3 (18+), Fortnite (12+), GTA V (18+), World of Warcraft.

ИСТОЧНИК KP.RU