Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

14 Май 2020 2020-05-14T16:18:02+03:00

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех городских округах региона

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На сегодняшний день случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрированы во всех муниципалитетах Калининградской области. С большим отрывом лидирует столица региона, за ним следует ближайший пригород - Гурьевск. В остальных районах показатели не столь существенны, а, допустим, в Славском городском округе выявлен и вовсе один случай COVID-19.

А вот как распределились случаи коронавируса по данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 мая 2020 года:

Калининград - 519 случаев

Гурьевск - 75 случаев

Балтийск - 33 случая

Полесск - 25 случаев

Зеленоградск - 23 случая

Советск - 21 случай

Черняховск - 19 случаев

Багратионовск - 15 случаев

Гвардейск - 15 случаев

Светлый - 12 случаев

Правдинск - 9 случаев

Нестеров - 8 случаев

Мамоново - 7 случаев

Гусев - 7 случаев

Озерск - 4 случая

Светлогорск - 4 случая

Озерск - 4 случая

Краснознаменск - 3 случая

Ладушкин - 3 случая

Неман - 3 случая

Пионерский - 2 случая

Славск - 1 случай

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 848 человек - за последние сутки стало известно еще о 36 случаях. При этом 277 калининградцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 13. В четверг стало известно, что от коронавируса скончался 82-летний пенсионер.

ИСТОЧНИК KP.RU