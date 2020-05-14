Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На сегодняшний день случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрированы во всех муниципалитетах Калининградской области. С большим отрывом лидирует столица региона, за ним следует ближайший пригород - Гурьевск. В остальных районах показатели не столь существенны, а, допустим, в Славском городском округе выявлен и вовсе один случай COVID-19.
А вот как распределились случаи коронавируса по данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 мая 2020 года:
Калининград - 519 случаев
Гурьевск - 75 случаев
Балтийск - 33 случая
Полесск - 25 случаев
Зеленоградск - 23 случая
Советск - 21 случай
Черняховск - 19 случаев
Багратионовск - 15 случаев
Гвардейск - 15 случаев
Светлый - 12 случаев
Правдинск - 9 случаев
Нестеров - 8 случаев
Мамоново - 7 случаев
Гусев - 7 случаев
Озерск - 4 случая
Светлогорск - 4 случая
Озерск - 4 случая
Краснознаменск - 3 случая
Ладушкин - 3 случая
Неман - 3 случая
Пионерский - 2 случая
Славск - 1 случай
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 848 человек - за последние сутки стало известно еще о 36 случаях. При этом 277 калининградцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 13. В четверг стало известно, что от коронавируса скончался 82-летний пенсионер.
ИСТОЧНИК KP.RU