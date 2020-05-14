2020-05-14T20:27:30+03:00
Общество

Tele2 предоставил своим абонентам бесплатные онлайн-консультации врачей по COVID-19

Квалифицированная медицинская поддержка доступна в любой момент
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Новые специальные предложения компания Tele2 приготовила в рамках партнерства с сервисом «ТелеМед», благодаря которому медицинская поддержка онлайн доступна 24 часа в сутки. Для доступа в систему нужно лишь получить промокод, который выдается при совершении любой покупки в салонах оператора. После активации кода в приложении или на сайте абоненты Tele2 смогут бесплатно консультироваться с врачами по вопросам любых простудных и вирусных заболеваний по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры. Клиентам также будет доступна бесплатная горячая линия по коронавирусу. Абоненты Tele2 могут сразу оформить годовое медицинское онлайн-обслуживание по специальным выгодным тарифам – от 2 тысяч рублей. Пакет ориентирован на любых клиентов: детей, взрослых и пенсионеров и включает консультации врачей ведущих медицинских учреждений страны. Пользователи «ТелеМеда» могут получить второе экспертное мнение – специалисты лучших медицинских центров проверят уже поставленный диагноз и предоставят свое заключение. В рамках опции «Школа здоровья» врачи дадут рекомендации относительно образа жизни. В личном кабинете каждого пользователя создается архив, где можно прослушивать записи консультаций и просматривать письменные заключения. Более подробная информация доступна по ссылке. Сервис «ТелеМед» также предлагает устную правовую помощь. Квалифицированные юристы объяснят, как защитить свои интересы, обжаловать действия медработников и получить ответ на вопрос об ОМС. А услуга «Честная фармакология» поможет подобрать аналогичные по эффективности, но более дешевые препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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