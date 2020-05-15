В Калининградской области планируют резко увеличить производство сыра

15 Май 2020 2020-05-15T13:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области в первом квартале производство сыра выросло на 2,2% к уровню прошлого года, когда было изготовлено 5,4 тысячи тонн, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году увеличить выпуск сыра планирует новый производитель в Гурьевском районе – сыроварня Виталия Чуева. В 2019 году на сыроварне было выпущено 3,2 тонны полутвердого и твердого сыра под торговой маркой «Шаакендорф», в этом году планируется уже до 100 тонн.

«Молоко для производства сыра компания закупает у местных фермеров. Еще одна отличительная черта нового производства в поселке Некрасово – туристическая составляющая. Так, сыроварня разместилась в восстановленном довоенном здании. В планах владельцев – открыть кафе, проводить мастер-классы, посвященные сыру и шоколаду», - отметили в пресс-службе правительства области.

Сыроварня разместилась в восстановленном довоенном здании.Фото: Правительство Калининградской области

Сейчас в Калининградской области работают несколько крупных производителей сыра - ООО «Плавит» (плавленые сыры), ООО «Залесский фермер» (мягкие и плавленые сыры), АО «Молоко» (твердые, мягкие и плавленые сыры), ООО «Гусевмолоко» (твердый, плавленый сыры). Работают в регионе и несколько небольших, крафтовых, сыроварен, самая известная, расположенная в Немане, занимается возрождением популярного сорта тильзитер.

Калининградские сыры поставляются на российский рынок и экспортируются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тильзитский сыр - лекарство против санкций В конце XIII века рыцари Тевтонского ордена, захватив добрую часть Пруссии, вышли к реке Неман, за которой начиналась Литва. На высоком речном берегу был заложен замок Рагнит, который на многие десятилетия стал опорной точкой рыцарей в этом приграничном районе. Впоследствии, когда мечи и луки сменило огнестрельное оружие, а замок Рагнит стал больше не нужен как замок, за толстыми кирпичными стенами расположилась тюрьма (подробности).

Фермер-сыродел: Хочу, чтобы все калининградцы жили до 100 лет В Калининградской области молочными овцами, то есть теми, которых растят исключительно для молока, не занимается никто. Джаттай Тасалиев стал первым, кто рискнул. Фермер встречает нас в хозяйстве под Гвардейском и показывает загон с редкой ост-фризской породой овец (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU