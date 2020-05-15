Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Калининградское управление Роспотребнадзора обновило статистику распределения случаев заражения коронавирусной инфекцией по муниципалитетам региона. Лидеры не поменялись. По-прежнему в "призовой" тройке - Калининград, Гурьевский и Балтийский городские округа. А в целом места по данным на 15 мая 2020 года распределились следующим образом:
Калининград - 562 случая
Гурьевск - 82 случая
Балтийск - 37 случаев
Полесск - 25 случаев
Зеленоградск - 25 случаев
Советск - 23 случая
Черняховск - 20 случаев
Багратионовск - 19 случаев
Гвардейск - 16 случаев
Светлый - 14 случаев
Правдинск - 12 случаев
Нестеров - 8 случаев
Мамоново - 7 случаев
Гусев - 7 случаев
Озерск - 4 случая
Светлогорск - 4 случая
Озерск - 4 случая
Янтарный - 4 случая
Краснознаменск - 3 случая
Ладушкин - 3 случая
Неман - 3 случая
Пионерский - 2 случая
Славск - 1 случай.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 881 человека. Из них 323 человека выздоровели и выписаны на больницы. На больничных койках в данный момент остаются около 550 калининградцев.
Всего же под медицинским наблюдением в регионе находятся 2430 человек, в том числе 138 в условиях обсерватора. А общее число проведенных тестов на COVID-19 составило на 15 мая 31 796.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Чувствую себя подопытным кроликом»
Вот уже четвертый день Екатерина находится в больнице. Только она до сих пор не знает, заражена коронавирусом или нет.
«Я поступила сюда 12 мая. Утром у меня взяли тест, результата до сих пор нет. Это вызывает непонятки: либо от меня что-то скрывают, либо действительно это так все долго нужно ждать. Чувствую себя подопытным кроликом. Я хочу видеть эту бумажку, этот документ, где написан результат, я имею на это право», - пишет она (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU