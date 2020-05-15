Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

15 Май 2020 2020-05-15T21:09:20+03:00

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех городских округах региона

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Калининградское управление Роспотребнадзора обновило статистику распределения случаев заражения коронавирусной инфекцией по муниципалитетам региона. Лидеры не поменялись. По-прежнему в "призовой" тройке - Калининград, Гурьевский и Балтийский городские округа. А в целом места по данным на 15 мая 2020 года распределились следующим образом:

Калининград - 562 случая

Гурьевск - 82 случая

Балтийск - 37 случаев

Полесск - 25 случаев

Зеленоградск - 25 случаев

Советск - 23 случая

Черняховск - 20 случаев

Багратионовск - 19 случаев

Гвардейск - 16 случаев

Светлый - 14 случаев

Правдинск - 12 случаев

Нестеров - 8 случаев

Мамоново - 7 случаев

Гусев - 7 случаев

Озерск - 4 случая

Светлогорск - 4 случая

Озерск - 4 случая

Янтарный - 4 случая

Краснознаменск - 3 случая

Ладушкин - 3 случая

Неман - 3 случая

Пионерский - 2 случая

Славск - 1 случай.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 881 человека. Из них 323 человека выздоровели и выписаны на больницы. На больничных койках в данный момент остаются около 550 калининградцев.

Всего же под медицинским наблюдением в регионе находятся 2430 человек, в том числе 138 в условиях обсерватора. А общее число проведенных тестов на COVID-19 составило на 15 мая 31 796.

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ИСТОЧНИК KP.RU