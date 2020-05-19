«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе

19 Май 2020 2020-05-19T15:48:37+03:00

Стартовал прием работ на IV Ежегодный конкурс для начинающих интернет-журналистов «Юнкоры».

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Это специальная номинация конкурса «DOT-журналистика» для журналистов не старше 18 лет, пишущих о доменах и других системах адресации интернета. Темы конкурсных работ разработали образовательный онлайн-сервис для школьников «Ростелеком. Лицей» и Координационный центр доменов .RU/.РФ.

Участникам необходимо до 1 ноября 2020 года заполнить анкету и подготовить эссе, статью, инфографику, или видеосюжет по темам, связанным с интернетом и современными цифровыми технологиями:

«Онлайн-образование: как получить знания с помощью цифровых технологий?»;

«Как интернет изменил мою жизнь / помог мне, моим друзьям или близким»;

«Что я знаю о домене .РФ и/или многоязычных доменах»;

«Русский язык в интернете: где он обитает?».

«Ростелеком. Лицей» также учредил свою спецноминацию «Безопасность в интернете: мой опыт».

Конкурсные работы должны быть созданы или опубликованы в период c 1 января по 1 ноября 2020 года. Количество работ, представленных одним автором, не ограничено. Со списком дополнительных тем и полными требованиями можно ознакомиться на сайте конкурса. Лауреаты конкурса получат дипломы и призы, а победители спецноминации от «Ростелеком. Лицея» —специальные ценные призы.

Организаторами конкурса выступили Координационный центр доменов .RU/.РФ и Российская ассоциация электронных коммуникаций при поддержке «Ростелеком. Лицея», РОЦИТ и домена .ДЕТИ. Официальный регистратор — компания REG.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU