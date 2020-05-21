2020-05-21T14:18:31+03:00
Общество

«Ростелеком» в Калининграде объявляет о наборе агентов продаж для удаленной работы

Компания гарантирует обучение, доступ к базе клиентов и агентское вознаграждение
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Инициатива компании вызвана сложившейся ситуацией в стране и стремлением компенсировать временную потерю занятости для той части населения, которая была трудоустроена в сфере массовых услуг. «Ростелеком» предлагает сотрудникам на удаленной работе агентское вознаграждение, обучение и последующее сопровождение со стороны опытных наставников. Агентам предоставляется доступ к базе клиентов в сегменте B2B (малый и средний корпоративный бизнес).

При найме на работу отдается предпочтение кандидатам с навыками продаж или желанием их развивать. С каждым из отобранных кандидатов будет заключен договор гражданско-правового характера, все выплаты прозрачны, работа организована с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ. Для записи на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8 800 302 19 87.

- Инициативный человек способен воспринимать любой кризис как точку роста, способ получить новые знания, навыки и опыт, - отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Тимофей Абраменко. - Сегодня мы предлагаем хорошее решение для тех, кто оказался без работы в этот непростой период. Наши сервисы и услуги в настоящее время востребованы бизнесом, мы актуализировали многие предложения с учетом сложившихся обстоятельств.

«Ростелеком» предлагает бизнесу экосистемные решения, повышающие эффективность работы. «Виртуальная АТС» позволяет клиентам быстро и удобно организовать телефонию через интернет без дополнительных затрат на специальное оборудование. «Виртуальный центр обработки данных» дает возможность арендовать вычислительные мощности облачной платформы компании для размещения информационных систем, приложений, веб-сайтов и решения других цифровых задач. «Единая платформа сервисов безопасности» защитит электронную почту, веб-приложения и локальную сеть предприятия от сетевых угроз и кибератак в режиме 24/7.

Узнать подробнее об этих и других услугах можно на официальном сайте «Ростелекома» и по номеру 8 800 200 30 00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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