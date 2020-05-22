2020-05-22T15:38:33+03:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов продаст свои перчатки, чтобы помочь Милане Семеньковой

Участвовать в аукционе может любой желающий
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Instagram.com
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Благотворительную акцию объявили в группе @za.khabiba в Instagram, которую ведут поклонники чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Благодаря Хабибу наша группа начинает благотворительный аукцион в поддержку Миланы Семеньковой из Калининграда, - пишут фанаты бойца. - У любого из вас кто хочет, есть возможность приобрести перчатки Хабиба с его автографом для себя или в подарок близкому человеку. Все деньги в полном объеме пойдут на лечение Миланы. Мы верим, что благодаря аукциону, Милана выиграет свой главный бой за жизнь».

Стартовая цена перчаток - 10 тысяч рублей. До 30-го мая, тот участник аукциона, чью цену не перебьют, получит перчатки, а вырученные деньги перечислят родителям девочке.

Напомним, Милана страдает спинально-мышечной атрофией. Остановить эту болезнь может американский препарат «Золгенсма», укол которого по сегодняшнему курсу стоит 162 миллиона рублей. Собрать осталось около 13 миллионов, а сделать укол необходимо в ближайшие месяцы. 15 мая Милане сделали укол другого препараты – «Спинразы», который поможет стабилизировать состояние ребенка, но не избавит ее от смертельно опасного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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